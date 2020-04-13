İki günlük sokağa çıkma yasağı sonrası İmamoğlu’ndan çağrı

İSTANBUL Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu haftanın katil virüsün yayılmasında çok önemli olduğuna dikkat çekerek, evde kalma çağrısı yaptı.

Abone ol

Sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan açıklamasında İmamoğlu, cuma gecesi, 22:00 sıralarında ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından “Sokağa çıkma yasağı ile süreci, evlerimizde geçirdik. İzolasyon çok önemli. Bugün itibariyle ilk vakamızın birinci ayını doldurmuş olduk. Bugün baktığımızda, ülkemizde 57 bin üzerinde hasta sayısına ulaştık. Ne yazık ki yüksek sayılara giden, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybettiği bir süreci yaşıyoruz” diye konuştu.

"Zihnimizden çıkartmayalım"

İmamoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

- Herhangi bir gündem zihnimizi başka bir yere dönüştürmeden, tümüyle evde kalmayı, evde izole olmayı bu dönemin en önemli kararı olarak zihnimizden çıkartmayalım.

- Zira şu anda canı pahasına hayatını riske ederek, sağlığı kötü olan vatandaşlarımız için çalışan sağlıkçılarımıza biraz yardımcı olmak istiyorsak, bu salgının büyümemesi, bu salgının makul seviyelerde kalarak gitmesi ve bizim de sağlıkçılara destek olmamız gerekir; kendi sağlığımız kendi canımız için. Bu manada lütfen evde kalın.

"Kendinizi bu hataya bulaştırmayın"

İmamoğlu, önümüzdeki birkaç haftanın çok önemli olduğuna işaret ederek şu çağrıyı yaptı: Dünyadaki seyrine baktığımızda, bu süreç böyle. Bu konuda, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları da böyle. Dolayısıyla evde kalmaya devam edin. Herkes vazifesini yapmaya çalışıyor. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın, mecbur kalmadıkça toplu ulaşımı kullanmayın. Özel araçlarınızla da çıkmayın, hava güzel deyip. Lütfen ama lütfen, kendinizi bu hataya bulaştırmayın; evde kalın.