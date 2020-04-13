Türkiye'den Ukrayna'ya koronavirüs yardımı

Türkiye, koronavirüs ile mücadele eden ülkelere yardımını sürdürüyor. Türkiye bir çok ülkenin ardından Ukrayna'ya yardım yapacağı açıklandı.

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Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiga Türkiye’nin Ukrayna’ya yardım yapacağını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile arasında 1 Nisan’da gerçekleşen telefon konuşmasında Türkiye’nin Ukrayna’ya tıbbi malzeme yardımı yapma konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Büyükelçi Sibiga, "Türk makamlar, sağlık ekipmanlarının ihracatı konusundaki izinleriyle meşguller. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Ukrayna’nın hangi malzemelere ihtiyacı olduğu konusunda Türk yetkilileri bilgilendirdi" dedi.

"Türklerin bu denli duyarlı olması çok hoş''

Büyükelçi Sibiga söz konusu durumun sosyal medyada yer almasının ardından 100’e yakın yerden tıbbı malzeme yardımı konusunda teklif aldıklarını ifade ederek, "Ankara’dan bir üniversite 3 bin 500 cerrahi maske ve yüz adet cerrahi önlük verdi. Türklerin bu denli duyarlı olması çok hoş" dedi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı 3 bin 102’ye, can kaybı ise 93’e yükseldi