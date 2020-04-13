Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz dağıtıldı Fatih Erbakan isyan etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı gazetelerin İstanbul ve Ankara'da CHP'li belediyelere ait Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz dağıtıldığını söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bazı CHP'li belediyelerin, belediye imkanlarıyla kendi medyalarını desteklediklerini" iddia etti.

Kendi 'havuz medyalarını' oluşturmak anlamına gelmiyor mu?

CHP'li belediyelerin bu tutumlarıyla Türkiye'de birlik ve beraberlik atmosferini tesis edemeyeceklerini kaydeden Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu tavırlarıyla, göreve gelmeden önce 'havuz medyası' şeklinde eleştirdikleri adaletsizliği, şimdi göreve gelince kendileri de yapmış olmuyorlar mı? Söz konusu CHP'li başkanların bu tutumu kendi 'havuz medyalarını' oluşturmak anlamına gelmiyor mu? Bu apaçık bir adaletsizlik değil mi?

Hizmet herkese eşit verilmeli

Ötekileştirici söylem ve tavırlar, kutuplaşmayı tırmandıran uygulamalar, milletimizin bu en zor günlerde dahi birlik olmasına engel olmaktadır. Yapılan işin adı kamu imkanlarıyla yapılan bir hizmetse, bunun herkese eşit verilmesi, hem ahlaki hem de hukuki bir zorunluluktur. Değerli Belediye Başkanlarımızı bu gibi adil olmayan, etik olmayan, milleti kutuplaştıran uygulamalara acilen son vermeye davet ediyoruz."