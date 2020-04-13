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Libya'da kritik gelişme! İki şehir Hafter'den alındı

LİBYA'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter işgalindeki Surman kent merkezinde kontrolü sağladı. UMH'ye bağlı askeri birlikleri, başkent Trablus'un batısında yer alan Sabrata şehrindeki kontrolü de tekrar sağladı.

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A muhabirine konuşan UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, Surman kenti merkezinde hakimiyeti sağladıklarını ve kenar bölgelere doğru ilerlediklerini söyledi.

Hafter güçlerinden kalma silah, mühimmat ve zırhlı araçları da ele geçirdiklerini kaydeden Mecei, kentin Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Birimi Cezai Soruşturma Servisi’nin de kontrol altına alındığını belirtti.

Öte yandan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri birlikleri, başkent Trablus'un batısında yer alan Sabrata şehrinde kontrolü de tekrar sağladı.

Dün başkent Trablus’un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında Hafter askerlerine ait Çin yapımı 2 insansız hava aracı (İHA) ve 1 Rus yapımı askeri helikopteri düşüren UMH askeri birlikleri, bu sabah Surman ve Sabrata kentlerini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. 

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