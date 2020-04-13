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Kılıçdaroğlu'nun hastanesi alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı yönündeki açıklaması yalanlandı. Hastane denilen yer fuar alanı çıkarken Adana Valiliği, yapının hastaneye elverişli olmadığını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kısa sürede 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı açıklaması alay konusu oldu. Adana Valiliği, yapının hastane şartları taşımadığını açıklarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise hastane denilen yerin fuar alanı olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'teki sahra hastanesi açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası Adana Valiliği, yapının hastane olmadığını duyururken, sahra hastanesi kurulduğu iddia edilen yerin fuar alanı olduğu, bu alanda bin yataklı hastanenin bulunmadığı ve olması gereken tıbbi donanımların olmaması sebebiyle sağlık hizmeti açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı kaydedildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Büyükşehir Belediyesinin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığı ifadelerine ilişkin, "Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır." dedi. 

Bir tepki de Ömer Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal  "Adana Büyükşehir Belediyesinin 1000 yataklı sahra hastanesi yaptığını, Türkiye Cumhurbaşkanlığının bunu yapamadığını" ifade ettiğini belirtti.

Böyle bir hastanenin olmadığını, hastane denilen yerin fuar alanında perdelerle bölmeler yapılmış bir yer olduğunu belirten Çelik, "Olmayan hastaneyi varmış gibi gösterip üstüne sözde siyasi iddia inşa etmek yakışıksız bir durumdur. Salgına karşı ulusal mücadele verdiğimiz bugünlerde asgari siyasi sorumluluk beklemek hakkımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Meclis Üyesi sözde hastaneyi gösterdi

Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Yüreğir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülçatı konuya ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da halkımız gibi aldatılmaktadır. Zira fuar alanına sadece 2 adet seperatör ve bölmeler konulmuştur" ifadelerini kullandı.

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