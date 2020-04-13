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İstanbul'da koronavirüs hastası hastanede intihar etti

Koronavirüs tanısı konan Nepal uyruklu Dhan Kumar Chamling Rai, tedavi gördüğü hastanenin camından atlayarak intihar etti.

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Arnavutköy Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi yapılan 40 yaşındaki Nepal uyruklu Rai'nin, 8 Nisan'da hastaneye yatışı yapıldı.

Camı kırarak atladı
Test sonucu pozitif çıkan Rai, sabah saatlerinde, 2. katta kaldığı odanın camını kırarak atladı. Hastanenin otoparkına düşen hastaya, olayı gören sağlık ekipleri müdahale etti.

Rai, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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