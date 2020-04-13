Türkiye'nin yeni koronavirüs sayıları belli oldu

Türkiye'nin 13 Nisan tarihli koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Yeni rakamlara göre hasta sayısı 4 bin 93 artarak 61 bin 49'a ulaştı. bugün ölenlerin sayısı ise 98 olarak açıklandı.

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Türkiye'nin 13 Nisan tarihli koronavirüs vaka sayıları belli oldu. yeni rakamlara göre hasta sayısı 4 bin 93 artarak 61 bin 49'a ulaştı. bugün ölenlerin sayısı ise 98 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Test sayısının 500 bine ulaşacağını ve artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artışın hız olarak azaldığını belirten Koca, erken tanı, tedavi ile iyileşen hasta sayısında artış olduğunu kaydetti.

Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tLkps8LFWK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020

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