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Türkiye'nin yeni koronavirüs sayıları belli oldu

Türkiye'nin 13 Nisan tarihli koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Yeni rakamlara göre hasta sayısı 4 bin 93 artarak 61 bin 49'a ulaştı. bugün ölenlerin sayısı ise 98 olarak açıklandı.

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Türkiye'nin 13 Nisan tarihli koronavirüs vaka sayıları belli oldu. yeni rakamlara göre hasta sayısı 4 bin 93 artarak 61 bin 49'a ulaştı. bugün ölenlerin sayısı ise 98 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosunu açıkladı. Test sayısının 500 bine ulaşacağını ve artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artışın hız olarak azaldığını belirten Koca, erken tanı, tedavi  ile iyileşen hasta sayısında artış olduğunu kaydetti.

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