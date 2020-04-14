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CHP'de koronavirüs nedeniyle üçüncü ölüm! Hem de 27 yaşındaydı

Ataşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden üçüncü CHP'li yönetici oldu.

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Koronavirüs hastalığı nedeniyle 27 yaşındaki Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğurcan Demir'in hayatını kaybetmesi CHP'yi yasa boğdu. Demir'in vefat haberini Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi sosyal medya hesabından duyurdu.

İlgezdi “Belediye Meclis Üyemiz Uğurcan Demir’i, gencecik fidanımızı bugün Koronavirüsten kaybettik… Çok üzgünüm, kelimelerin boğazda düğümlendiği bir an yaşıyorum. Allah rahmet eylesin, ailesinin ve partimizin başı sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız güzel yavrum…” mesajını paylaştı.

Kaftancıoğlu: Güle güle genç kardeşim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından corona virüsüne yenik düşen Demir’in ölümüyle ilgili paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu paylaşımında “Güle güle genç kardeşim. Yoldaşların unutmayacak ve unutturmayacaklar seni de, mücadeleni de…” ifadelerine yer verdi.

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