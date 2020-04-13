HABER /  CHP

Kılıçdaroğlu vatandaşları eleştiren köşe yazarlarına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından alışveriş için sokağa çıkanları eleştiren köşe yazarları olduğunu belirterek, "Ben vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, bazı köşe yazarlarının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ilanın hemen ardından alışveriş için sokağa çıkan vatandaşlara yönelik ifadelerine tepki göstererek şunları kaydetti:

"Şimdi bir de karşımızda sarayın beslemeleri var. Gazetelerinde köşe başlarını tutmuşlar. Öyle bir noktaya geldi ki vatandaşa hakaret etmek sanki bunların göreviymiş gibi... Gece yarısına iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Vatandaş doğal olarak, 'yarın nasıl besleneceğim' diye alışverişe çıktı. Sarayın beslemeleri başladılar vatandaşları aşağılamaya. Kimisi 'geri zekalı' dedi, kimisi 'ayılar' dedi, kimisi 'lümpen' dedi. Aşağılamaya başladılar bu kibir abideleri. Bu kibir abideleri güçlerini nereden alıyor? Bu kibir abideleri nerelerden besleniyorlar? Sarayın beslemeleri beni iyi duyun. Vatandaşın hakkını ve hukukunu savunmak benim görevimdir. Ben vatandaşın hakkını ve hukukunu savunacağım. Bu ülkede hiç kimse benim vatandaşıma 'geri zekalı' diyemez, 'ayı' diyemez, 'lümpen' diyemez. Asla ve asla diyemez."

SON DAKİKA HABERLERİ
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Türkiye'nin yeni koronavirüs sayıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soylu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağıyla ilgili son kararı açıkladı
Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz dağıtıldı Fatih Erbakan isyan etti
Bahattin Bican koronavirüsten öldü FETÖ'nün mahrem sorumlusuydu İsveç'e kaçmıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çocuklara mesaj
Kargoda ev eşyaları ve gıda maddeleri ön plana çıktı
İstanbul'da koronavirüs hastası hastanede intihar etti
İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı!
Amazon 75 bin kişiyi daha işe alacak
Habertürk canlı yayında osuruk olay oldu kim osurdu TT oldu?
Yorumlar 15 yorum