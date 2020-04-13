HABER /  GÜNCEL

Murat Ongun açıkladı! İBB'deki koronavirüs vaka sayısı

İBB'den yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hastalanan personel sayısının 433'e yükseldiği belirtildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Abone ol

Çin’de başlayarak dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını sağlık çalışanları kadar diğer kamu görevlilerini de etkilemiş durumda.

İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nde görevli birçok vatandaşta virüs tespit edildiği açıklanmıştı. Tam sayıyı İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı:

Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433’e yükselmiştir. Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci'yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu vatandaşları eleştiren köşe yazarlarına tepki gösterdi
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
Türkiye'nin yeni koronavirüs sayıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Soylu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağıyla ilgili son kararı açıkladı
Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz dağıtıldı Fatih Erbakan isyan etti
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çocuklara mesaj
Kargoda ev eşyaları ve gıda maddeleri ön plana çıktı
İstanbul'da koronavirüs hastası hastanede intihar etti
İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı!
Amazon 75 bin kişiyi daha işe alacak
Eczaneden maske almak nasıl olacak kişi başı kaç tane alınacak?
Yorumlar 1 yorum