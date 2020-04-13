Murat Ongun açıkladı! İBB'deki koronavirüs vaka sayısı

İBB'den yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hastalanan personel sayısının 433'e yükseldiği belirtildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

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Çin’de başlayarak dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını sağlık çalışanları kadar diğer kamu görevlilerini de etkilemiş durumda.

İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nde görevli birçok vatandaşta virüs tespit edildiği açıklanmıştı. Tam sayıyı İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı:

Ne yazık ki; Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız bugün itibariyle 433’e yükselmiştir. Ulaştırmada görevli çalışma arkadaşımız Ahmet Hakan Fenerci'yi de maalesef salgın nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dileriz.