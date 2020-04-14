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90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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AK Parti ve MHP'nin bazı suçlarda infaz indirimi, denetimli serbestlik süresinin arttırılması ve açık cezaevlerinden izinlerle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini öngören ortak yasa teklifi Meclis'ten geçti.

279 kabul oyu ile yasalaştı
AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen teklifin oylamasına 330 milletvekili katıldı. Teklif, 279 kabul, 51 ret oyuyla kanunlaştı. Salı günü başlayan 70 maddelik teklifin görüşmeleri kesintisiz 7 gün sürdü.

90 bin kişiye tahliye yolu açıldı
Yasayla 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Ayrıca cezaların infazında yarı oranında indirime gidildi ve denetimli serbestlik bir kere mahsus 3 yıla çıkarıldı.

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