MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM Genel Kurulu'na katıldı! Sağlığı nasıl
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, gece yarısı TBMM Genel Kurulu'na katıldı. Af yasasının son oylamaları yapılırken salona gelen Bahçeli, oylamayı izledi.
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı kamuoyunda af yasası olarak da bilinen infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla ilgili son oylamalara MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli'nin yoğun bakımda olduğu iddiası gündeme gelmiş ancak MHP yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, yasa görüşmelerinin son gününde son oylamalar yapılırken Genel Kurul salonuna geldi. AK Parti yöneticileri masasına kadar giderek MHP lideri Devlet Bahçeli ile sohbet etti.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM Genel Kurulu'nu ziyaret etmesi MHP'nin resmi Twitter hesabından böyle duyuruldu.
MHP liderinin son anda Meclis Genel Kurulu'nu ziyaret etmesinde sosyal medyada başlatılan "Devlet Bahçeli yoğun bakıma kaldırıldı" iddilarının etkili olduğu belirtiliyor.