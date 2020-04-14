MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM Genel Kurulu'na katıldı! Sağlığı nasıl

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı kamuoyunda af yasası olarak da bilinen infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla ilgili son oylamalara MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Bahçeli'nin yoğun bakımda olduğu iddiası gündeme gelmiş ancak MHP yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.