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Ekrem İmamoğlu’ndan sokağa çıkma yasağı tepkisi: Umarım bedeli ağır olmaz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan izdihamlarla ilgili "O anda yaşananlar hepimizi çok üzdü. Umarım, o yaşanan birkaç saatin bedeli ağır olmaz" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Cuma günü ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası halkın marketlere ve pazarlara akın ettiği görüntülerle ilgili "O anda yaşananlar hepimizi çok üzdü. Umarım, o yaşanan birkaç saatin bedeli ağır olmaz" dedi. İstanbul'a özel bir sokağa çıkma yasağının konulmamasına ilişkin ise "Ben yanlışa devam edildiğini düşünüyorum. Bu konuda, niçin 2-3 haftalık bir sokağa çıkma yasağını, özellikle Türkiye’deki pandemi sürecinin en az yüzde 65’inin yaşandığı İstanbul’da uygulamamakta direndiler, ben bunu anlamış değilim" ifadesini kullandı.

Umarım o birkaç saatin bedeli ağır olmaz

Hafta onu ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağından bilgisi olmadığını tekrarlayan İmamoğlu, "Ben, hiçbir belediye başkanının bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hatta, mülki amirlerin bile yeterince bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bilgisi olsa, niye bizden saklasınlar? O anda yaşananlar hepimizi çok üzdü. Umarım, o yaşanan birkaç saatin bedeli ağır olmaz” ifadelerini kullandı.

'Sayın Cumhurbaşkanı tarafından duyurulması bizim için yeterli'

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu hafta sonunda yeniden sokağa çıkma yasağının uygulayacağı açıklamasından bilginiz var mı?” sorusuna İmamoğlu şu şekilde cevap verdi: "Bugünden cumartesi için verilen bir sokağa çıkma yasağının, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından duyurulması, bizim için yeterli bir bilgidir. Daha fazlasına gerek yok. Zaten arzu ettiğimiz de budur makul bir zamanda bu tür uygulamaların, eylemlerin yapılması yönünde. Sayın Cumhurbaşkanı ilan etmiştir. Bugün günlerden pazartesi. Muhtemelen detayları yarın, öbür gün Sayın Vali'miz tarafından iletilecektir."

Süleyman Soylu'nun isitfası için ne dedi?

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasıyla ilgili CHP’li belediyelerin bir ilişkisi var mı?” sorusuna İmamoğlu olayın hükümet içerisindeki işleyişle ilgili olduğunu belirterek,şu karşılığı verdi: "Bizim ilişkili olacağımızı düşünmüyorum. Tamamen bir siyasi partinin, hükümet içerisindeki kendi işleyişiyle ilgili bir süreç..." 

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