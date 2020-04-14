Son dakika! İstanbul'da deprem oldu 3.8 şiddetindeki deprem korkuttu

İSTANBUL'da korkutan deprem... Arnavutköy açıklarında meydana gelen deprem için AFAD 3.8 şiddetinde açıklaması yaparken, Kandilli RAsathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Deprem öncesinde İstanbul'un birçok farklı noktasında uğultu sesleri duyuldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi: Deprem'in büyüklüğü 4.1

Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Birçok ilçeden hissedildi

Gece 03.00 sıralarında meydana gelen deprem, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere çeşitli ilçelerinde hissedildi.

Deprem öncesi korkutan uğultu

Deprem öncesinde İstanbul'un birçok farklı noktasında uğultu sesleri duyuldu! O anlar bazı vatandaşlarca anbean kaydedildi.