Serin ve yağışlı hava geliyor! Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek

Bu sağanakların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olması tahmin ediliyor. 16 Nisan Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanaklara neden olacak bu sistemin cuma günü ülkeyi terk etmesi öngörülüyor.