Serin ve yağışlı hava geliyor! Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek
Meteoroloji, Türkiye genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava etkili olacağını duyurdu.
Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'da başlayacak yağmur ve sağanağın, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
Ülke, halen yüksek basınç merkezinin etkisinde bulunurken, genel olarak havalar genellikle yağışsız ve açık az bulutlu olarak geçiyor.
Bu sağanakların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olması tahmin ediliyor. 16 Nisan Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanaklara neden olacak bu sistemin cuma günü ülkeyi terk etmesi öngörülüyor.
Sıcaklıklar 6 ila 12 derece birden düşecek
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, perşembe günü ise kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede olmak üzere (6 ila 12 derece) azalması ve mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor.