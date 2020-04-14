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Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns virüs sebebiyle öldü

Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip corona virüs (Covid19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı''
Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.

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