HABER /  POLİTİKA
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu! Hande Fırat'ın iddiası

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın arasında cumartesi günü telefonda ciddi bir tartışma yaşandığını iddia etti. Fırat, Süleyman Soylu'nun 'yalnız bırakıldığı ve kendisini suçladığı' için istifa kararı verdiğini yazdı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın istifa kararını ve sonrasında yaşanan süreci değerlendirilen Hande Fırat, 'Soylu fırtınası' başlıklı bugünkü yazısında dikkat çeken ifadelere imza attı.

"Telefonda ciddi bir tartışma oldu"

"10 Nisan günü 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta gece saat 24.00’ten sonra sokağa çıkma yasağının açıklanması karmaşa yaratmış, özellikle açıklamanın yöntemi, açıklamayla genelge arasındaki saat farkı tartışma yaratmıştı." diyen Hande Fırat, Edindiğim bilgiye göre, cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda ciddi bir tartışma oldu." ifadesine yer verdi.

"Kabine içinden destek alamaması kendisini kırdı"

Hande Fırat, "Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a verdiği demeçte 'Eleştirileri aldım, kabul ettim' diyen Süleyman Soylu’nun süreçte eleştiri ve hakaretlere karşı kabine içinden destek alamaması kendisini kırdı" diye aktardı.

"Kendisini suçluyor, yalnız bırakıldığını düşünüyordu"

Fırat, "Benzer süreci, yani 'yalnız kalma' sürecini CHP’li belediyelerin yardımlarına el konulması kararında da yaşamıştı. Pazar sabahı kendisine çok yakın bazı isimlerle istifa kararını paylaştı. Bir kaynağım, 'Oflu ve fevri bir damarı var. Ancak birkaç gündür bir anlamda travma yaşıyordu, kendisini suçluyor, yalnız bırakıldığını düşünüyordu' dedi. Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı ve istifa düşüncesini iletti. Erdoğan, 'İşine bak' diyerek konuyu kapatmak istedi. Soylu sosyal medyaya istifa açıklamasını koyunca ortalık karıştı" görüşünü savundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Serin ve yağışlı hava geliyor! Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs tedavisi sosyal güvenceye bakılmaksızın yapılacak
İstifa krizi bakın nasıl çözüme kavuştu! Erdoğan'ın tek sözü Soylu'yu vazgeçirdi
Koronavirüs şüphelisi hastaneden firar etti! Film sahnelerini aratmadı
Ali Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili çarpıcı ifadeler
Son dakika! İstanbul'da deprem oldu 3.8 şiddetindeki deprem korkuttu
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'dan İstanbul'daki üniversiteye rektör ataması
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapısında yeni düzenleme
Neden sokağa çıkıyorlar? Sokağa çıkma yasağı anketinden çok çarpıcı sonuç
Evinde intihar etti komşularının bıraktığı yemekler kapıda asılı kaldı!
Ekrem İmamoğlu’ndan sokağa çıkma yasağı tepkisi: Umarım bedeli ağır olmaz!
14 Nisan evde bakım maaşı 12 ilde hesaplara yattı TC ile sorgulama
Yorumlar