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İstifa krizi bakın nasıl çözüme kavuştu! Erdoğan'ın tek sözü Soylu'yu vazgeçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Soylu arasında geçen istifa diyaloğu, ortaya çıktı. Soylu, Erdoğan'a "Biz siyasetçiler geçiciyiz. Önemli olan siz yıpranmayın, devletimiz bundan zarar görmesin" diyerek istifasında ısrarcı oluyor. Erdoğan istifayı kabul etmeyip "Sabırlı ol" deyince kararından vazgeçiyor.

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Saat 20.00 civarında Erdoğan'ı arayan Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili raporları okuyup, yasağın sonra ermesinin ardından uygulanacak tedbirleri anlatıyordu. Soylu ardından "Efendim bir konu vardı" diyerek konuya giriyor ve istifa kararını Erdoğan'a duyuruyor. Erdoğan "Gerek yok" dese de Soylu kararından dönmüyor, yardımcısına verdiği talimatla istifa metni planlandığı gibi 21.24'te Twitter'dan yayınlanıyor.

Ardından Erdoğan'ın tavrı ve halkın tutumu sonrası Soylu'nun üzerinde istifadan geçmesi yönünde bir baskı oluşuyor. Krizin çözüldüğü görüşme ise gece saat 01.30'da gerçekleşiyor.

"Biz siyasetçiler gelir gideriz. Önemli olan siz yıpranmayın"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle:

İletişim Başkanlığı'nın istifanın kabul edilmediğine dair açıklamasına rağmen istifa konusu kesin bir şekilde netliğe kavuşmuyor. İstifa krizini sona erdiren görüşme ise 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece saat 01.30'da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu telefonla görüşüyorlar.

Soylu, kendisini onurlandıran açıklamasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyor. 'Beni mahcup ettiniz' diyor. Ama 'İstifa geri alındı' ya da 'Bu iş nereden çıktı' şeklinde bir konuşma cereyan etmiyor. Soylu, sıkıntılarını aktarıyor. Siyasi sorumluluk almak adına istifa kararı aldığını söylüyor. 'Biz siyasetçiler gelir gideriz. Önemli olan siz yıpranmayın, devletimiz bundan zarar görmesin' diyor.

"Biraz sabır Süleyman, sabır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'Biraz sabır Süleyman, sabır' diyor. Soylu, iki yıl önce Trabzon'da istifa kararı aldığında da kendisine çok büyük destek verdiğini belirtip Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. 'Çok sağ olun. Bize sahip çıktınız. Bizi etrafınıza topladınız. Hayatımın sonuna kadar size sadık kalacağım' diyor. Erdoğan bunları dinledikten sonra Soylu'ya çalışmalarından memnun olduğunu söylüyor. Kritik bir süreçten geçildiğini ve mücadelenin devam ettiğini anlatıyor. 'Sen Bakanlar Kurulu toplantısına katıl. Ben Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklama yapacağım' diyor. Erdoğan ile Soylu arasındaki konuşma böylece sona eriyor.

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