HABER /  SAĞLIK
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Koronavirüs şüphelisi hastaneden firar etti! Film sahnelerini aratmadı

DENİZLİ'de koronavirüs şüphesiyle test için izole edilmiş ünitede gözlem altına alınan 38 yaşındaki genç adam, hastanenin 3. katından çarşafları birbirine bağlayıp kaçtı.

Abone ol

Şahsın kaçtığı ise çevredekilerin pencereye asılı çarşafı görüp hastane görevlilerine bildirmesi ile ortaya çıktı. Polis ekipleri sokak sokak şüpheliyi arıyor.

3. kattaki odanın penceresinden kaçtı

Olay Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 38 yaşındaki U.G., isimli şahıs hastanede koronavirüs şüphesi ile test için izole edilmiş ünitede gözlem altına alındı. Bir süre sonra U.G., akıl almaz bir firar girişimine imza atarak, kaldığı 3. kattaki odanın penceresinden aşağı bir birine bağladığı yatak çarşaflarını ip gibi kullanarak indi. U.G.'nin odada olmadığını fark eden hastanedeki görevlileri şahsı bina içinde ararken, U.G.'nin kaçtığı ise çevredekilerin pencereye asılı çarşafı görüp hastanedeki güvenlik görevlilerine söylemesi ile ortaya çıktı.

Her yerde aranıyor

Firarın ardından hastane yetkilileri İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirlerini kapsamında durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri hastane çevresinde, sokaklarda arama çalışması başlattı. Güvenlik tedbirleri kapsamında U.G.'nin ikamet ettiği Sarayköy ilçesine de çok sayıda ekip yönlendirildi.

Polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Serin ve yağışlı hava geliyor! Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili çarpıcı ifadeler
Son dakika! İstanbul'da deprem oldu 3.8 şiddetindeki deprem korkuttu
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti
Murat Ongun açıkladı! İBB'deki koronavirüs vaka sayısı
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım: Kararlıyız
ÖNCEKİ HABERLER
Neden sokağa çıkıyorlar? Sokağa çıkma yasağı anketinden çok çarpıcı sonuç
Evinde intihar etti komşularının bıraktığı yemekler kapıda asılı kaldı!
Ekrem İmamoğlu’ndan sokağa çıkma yasağı tepkisi: Umarım bedeli ağır olmaz!
CHP'de koronavirüs nedeniyle üçüncü ölüm! Hem de 27 yaşındaydı
Denizli'de koronavirüs şüphelisi hastanenin 3. katından çarşafla firar etti
Eczaneden maske almak nasıl olacak kişi başı kaç tane alınacak?
Yorumlar 3 yorum