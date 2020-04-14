Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapısında yeni düzenleme
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapısı Milli Teknoloji Hamlesi'ni güçlendirecek şekilde yeniden düzenlendi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilk kez "Milli Teknoloji Hamlesi" mevzuata girerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu.
Teknolojik ve dijital dönüşüm
Kararname ile kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin sınai, teknolojik ve dijital dönüşümünü takip edecek.
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