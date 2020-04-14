HABER /  GÜNCEL
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Mitomani nedir mitamoni hastalığı nedenleri kimlerde görülür?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğluna mitomani hastasısın demesinin ardından mitomani ne demek, kimlere denir araştırması başladı. Halk arasında yalan söyleme hastalığı olarak bilinen Mitomani kimlerde görülür?

Abone ol

Mitomani olarak adlandırılan hastalıkta kişiler, genellikle kendilerini önemli hissetmeleri ve toplumda dikkatleri üzerine çekmek için söyledikleri yalanlarla başlar. Yalan söyleme alışkanlık haline gelmesiyle kontrol kaybedilir. Böylece mitonomi hastalığı da görülmeye başlanır. İşte Mitomani hakkında merak edilen detaylı bilgiler…

MİTOMANİ NEDİR?

Mitomani, yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir. Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar.

Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR?

Mitomanlar, günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.

MİTOMANİYE YOL AÇAN SORUNLAR

– Çocukluk yıllarında istismara uğramak

– Kişilik bozuklukları

– Narsistik, histerik ve asosyal kişilik

MİTOMANİ TEDAVİSİ VAR MI?

Uzm. Dr. Ayşin Mutlu Tomaç, Mitomani hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Tomaç, tedavi hakkında ise;
Mitomani, tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Tomaç sözlerini şöyle tamamladı: “Bu bozukluğun tedavisinde psikoterapi ve farmakoterapi (ilaç tedavisi) birlikte uygulanmalıdır. Psikiyatri hekimi, öncelikle hastayı tanımaya çalışır, yalan söylemeye dönük ihtiyacının neden kaynaklandığını anlar, altta yatan sorunlarla, konularla ilgili konuşmaya başlandıkça güven ortamı oluştuğunda yavaş yavaş ve adım adım hastadaki eksik olan duygu ve güveni yerine koyarlar. Eğer sağlam ve iyi bir tedavi yapılırsa hastalığın tekrarlama oranı düşüktür.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs tedavisi sosyal güvenceye bakılmaksızın yapılacak
İstifa krizi bakın nasıl çözüme kavuştu! Erdoğan'ın tek sözü Soylu'yu vazgeçirdi
Koronavirüs şüphelisi hastaneden firar etti! Film sahnelerini aratmadı
Ali Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili çarpıcı ifadeler
Son dakika! İstanbul'da deprem oldu 3.8 şiddetindeki deprem korkuttu
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti
ÖNCEKİ HABERLER
IMF'den 25 ülkeye borç yardımı
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu! Hande Fırat'ın iddiası
Erdoğan'dan İstanbul'daki üniversiteye rektör ataması
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yapısında yeni düzenleme
Neden sokağa çıkıyorlar? Sokağa çıkma yasağı anketinden çok çarpıcı sonuç
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı! Süleyman Soylu da toplantıda
Yorumlar