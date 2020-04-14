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Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

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Ahmet Hakan'ın "biz ne zaman normale döneceğiz" sorusuna Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplumun yüzde 95'inin tedbirlere uyması halinde 2.5-3 ay, yüzde 80'inin uyması halinde ise 7-8 aydan önce normale dönülemeceğini açıkladı.

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Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu Tarafsız Bölge programında dün akşam koronavirüsle mücadelede gelinen son durum değerlendirildi.

Ahmet Hakan, konuklarına "Biz ne zaman normale döneceğiz" diye sordu. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu yanıtı verdi:

"Bazı tedbirlerle yaşamayı öğreneceğiz"

"10 Mart'ta önceki döneme epeyce bir süre alacak diye düşünüyorum. Salgını kontrol altına almak demek tamamen önlemleri kaldıracağız anlamına gelmeyecek. Gevşeteceğiz önce fakat bazı tedbirlerle yaşamayı öğreneceğiz. Belki bir süre. Kafeler, kahvehaneler, pastaneler, buralarda toplanmalar şekil değiştirecek. Herkes belli mesafede oturmak zorunda olacak. Tam bitmesi için dünyada salgının bitmesi lazım. O da 1 yıldan önce olmaz." 

"80'i ancak uyarsa buna 7-8 aydan önce olmaz" deyince Hakan, "eyvah eyvah" dedi

Araya giren Ahmet Hakan, "Peki gevşeme ne zaman olur?" sorusunu sordu. Ceyhan, şu karşılığı verdi: 

"Bizde salgının kontrol altına alınması. Dediğim gibi yüzde 95'i uyarsa buna 2.5-3 ayda gerçekleşir. Ama bu yüzde 80'i ancak uyarsa buna 7-8 aydan önce olmaz. Tamamen bize bağlı. Hafta sonu olan rakamlar önemli. 1 haftalık süreyi gözleyelim o zaman daha rahat tahminlerde bulunabiliriz. 

Şu anda benim dediğim 2 hafta içinde zirveyi görürüz. Bir süre sonra yatay seyredecek, sonra inişe geçecek. Bu da 2,5-3 ay süredir. O zaman tam 10 Mart öncesi döneme dönmeyeceğiz. Dünyada salgın devam ediyorsa seyahat kısıtlaması olacak."  

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