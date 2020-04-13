Yaz ayları koronavirüsün yayılmasını engellemeyecek mi?
Çin’de yapılan yeni bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü bölgelerde hava sıcaklığı artışı ile vaka sayısındaki değişim analiz edildi. Bilim insanları, havadaki ısı ile enfeksiyon oranları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığını aktardı.
Daha önce Çin’de yer alan Beihang ve Tsinghua üniversiteleri tarafından yapılan çalışmalarda sıcaklık arttıkça yeni tip koronavirüs (Kovid-19) iletim hızının düştüğü sonucuna varılmıştı.
110
Fakat, ülkenin en büyük kenti Şangay’da bulunan Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, koronavirüs ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki olmadığını ortaya koydu.
210
Sonuçları European Respiratory Journal’da yayımlanan araştırma Halk Sağlığı Uzmanı Weibing Wang ve Fudan Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.
310
Dr. Wang ve meslektaşları; Ulusal Sağlık Komisyonu ve il sağlık komisyonlarından gelen verileri kullanarak, 17’si Hubey eyaletinde olmak üzere 224 şehirde koronavirüs yayılımını değerlendirdi.
410