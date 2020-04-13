Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (73 bin 303), Türkiye (61 bin 49), Belçika (30 bin 589), Hollanda (26 bin 551), İsviçre (25 bin 688), Kanada (25 bin 546), Brezilya (22 bin 720), Rusya (18 bin 328), Portekiz (16 bin 934), Avusturya (14 bin 37), İsrail (11 bin 235), İsveç (10 bin 948), İrlanda (10 bin 647) Güney Kore (10 bin 537) ve Hindistan (10 bin 453)."