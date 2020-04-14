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Sadık Çiftpınar: Bu sezon takıma dahil olabilirim

Fenerbahçe savunmasını koruyan Sadık Çiftpınar geçirdiği çapraz bağ sakatlığı ve şuanki durumu ile ilgili açıklamalarda bulunurken sezonu Türkiye kupasıyla kapatmak istediklerini söyledi.

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Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar Sahalara ne zaman dönebileceği ile ilgili konuştu, "Bu sakatlığın protokolü, 6 aydan önce takıma dönülmemesi konusunda. Yeni bağın koordinasyonu yakalaması kolay olmuyor. 4.5 ay oldu, önümde 1.5 aylık daha bir süreç var. Belki bu sezon bitmeden bile takıma dahil olabilirim" dedi.

"Fenerbahçe formasıyla çıkıyorsak her maçı kazanmalıyız"

Sezonu türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatmak istediklerini söyleyen Sadık Çiftpınar, "Çok üzgünüz, şampiyonluğu hak ettiğimizi oynadığımız futbolla ortaya koymuştuk. Önümüzde bir kupa var. Sezonu Türkiye
Kupası'yla kapatmak gibi bir hedefimiz var. Bu sezon bizim dışımızda gelişen olaylar da oldu. Ne olursa olsun sahaya Fenerbahçe formasıyla çıkıyorsak, tüm maçları kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe forması giymeyi hep hayal ettiğini ve yeni hedefinin de Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşamak
olduğunu sözlerine ekledi.

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