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Elazığ ve Malatya'ya yapılan 24 binden fazla konut ne zaman bitecek? Bakan Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin izlerini silmek için başlatılan çalışmaların biteceği tarihi açıkladı. Kurum, “2020 yılı bitmeden Elazığ’da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

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41 kişinin hayatını kaybettiği 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Elazığ’da 20 bin 417, Malatya’da 4 bin 448 olmak üzere toplamda 24 bin 865 konutun yılsonuna kadar tamamlanacağı bilgisini paylaştı.

Elazığ depreminden sonra vatandaşların yaralarını sarmaya başlattıklarını anımsatan Bakan Kurum, “Başlattığımız çalışmaları korona virüs tedbirlerini alarak sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ’da 20 bin 417 Malatya da 4 bin 448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız” dedi.

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