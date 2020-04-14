HABER /  FENERBAHÇE
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Mauricio Isla'nın yerine Javier Manquillo

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın yerine Javier Manquillo gündeme alındı.

Abone ol

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarının yanında gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gelecek sezon kadroda revizyona gitmesi beklenen Fenerbahçe'de sağ bekte Mauricio Isla'nın sözleşmesi de sona erecek. Yönetim, Şilili oyuncu ile henüz masaya oturmazken, olası bir ayrılığa karşı alternatifler araştırılıyor.

Javier Manquillo listede
Özellikle kontratı bitecek oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertlilerin bu kapsamda Newcastle'lın İspanyol sağ beki Javier Manquillo'yu da radara aldığı iddia edildi.



59 maça çıkıp, 5 asist gerçekleştirdi
İspanya La liga ekiplerinden Atletico Madrid'den 2017 yılında 5 milyon euro bonservisle transfer edilen Manquillo, Newcastle'da 59 maça çıkıp, 5 asist gerçekleştirdi.

Sözleşmesi bitiyor
Marsilya (43 maç/3 asist), Liverpool (19 maç/2 asist) ve Sunderland'da da (22 maç/1 gol) forma giyen başarılı oyuncunun sözleşmesi Isla gibi 30 Haziran'da bitecek. 25 yaşındaki Javier için diğer transferler gibi resmi adımlar ise yeni hoca belirlendikten sonra atılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ ve Malatya'ya yapılan 24 binden fazla konut ne zaman bitecek? Bakan Kurum açıkladı
Acun Ilıcalı isyan etti: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu! Hande Fırat'ın iddiası
Koronavirüs tedavisi sosyal güvenceye bakılmaksızın yapılacak
İstifa krizi bakın nasıl çözüme kavuştu! Erdoğan'ın tek sözü Soylu'yu vazgeçirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Avcı'dan itiraf: Kahrolduğum dönemdi
Fenerbahçe'de İlker Üçer'in testi negatif çıktı
Mike Pompeo Çin'e sert çıktı! Koronavirüsün hesabı sorulacak!
14 Nisan evde bakım maaşı 12 ilde hesaplara yattı TC ile sorgulama
Esenler'deki fırıncı arabacı kavgasına karışanlara 31 bin lira para cezası kesildi
Af yasası Meclis'ten geçti mi 13 Nisan yeni af haberleri
Yorumlar