Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın yerine Javier Manquillo gündeme alındı.

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Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarının yanında gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gelecek sezon kadroda revizyona gitmesi beklenen Fenerbahçe'de sağ bekte Mauricio Isla'nın sözleşmesi de sona erecek. Yönetim, Şilili oyuncu ile henüz masaya oturmazken, olası bir ayrılığa karşı alternatifler araştırılıyor.

Javier Manquillo listede

Özellikle kontratı bitecek oyuncular üzerinde duran sarı-lacivertlilerin bu kapsamda Newcastle'lın İspanyol sağ beki Javier Manquillo'yu da radara aldığı iddia edildi.





59 maça çıkıp, 5 asist gerçekleştirdi

İspanya La liga ekiplerinden Atletico Madrid'den 2017 yılında 5 milyon euro bonservisle transfer edilen Manquillo, Newcastle'da 59 maça çıkıp, 5 asist gerçekleştirdi.

Sözleşmesi bitiyor

Marsilya (43 maç/3 asist), Liverpool (19 maç/2 asist) ve Sunderland'da da (22 maç/1 gol) forma giyen başarılı oyuncunun sözleşmesi Isla gibi 30 Haziran'da bitecek. 25 yaşındaki Javier için diğer transferler gibi resmi adımlar ise yeni hoca belirlendikten sonra atılacak.