HABER /  DÜNYA
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Almanya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 194’e çıktı 

Almanya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 194’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 130 bin 72 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 172 kişi virüs nedeniyle öldü

Abone ol

Almanya, 130 bin 72 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 194’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 172 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 218 kişide daha virüs tespit edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ ve Malatya'ya yapılan 24 binden fazla konut ne zaman bitecek? Bakan Kurum açıkladı
Acun Ilıcalı isyan etti: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu! Hande Fırat'ın iddiası
Koronavirüs tedavisi sosyal güvenceye bakılmaksızın yapılacak
İstifa krizi bakın nasıl çözüme kavuştu! Erdoğan'ın tek sözü Soylu'yu vazgeçirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Mor'dan transfer iddialarına yanıt
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Sadık Çiftpınar: Bu sezon takıma dahil olabilirim
Kaan Yıldırım ne zaman boşandı Hadise'nin sevgilisi ilk eşi kimdir?
Mauricio Isla'nın yerine Javier Manquillo
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı! Süleyman Soylu da toplantıda
Yorumlar