Emre Mor'dan transfer iddialarına yanıt

Olympiakos'un, Celta Vigo'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Emre Mor, corona virüs sebebiyle lige verilen arada Danimarka'da bulunuyor. Danimarka'ya transfer görüşmeleri için gittiği iddia edilen 22 yaşındaki oyuncu, bu iddialara yanıt verdi.

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Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı. Milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İspanyol ekibi Celta Vigo da oyuncusunu Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralamıştı.

Transfer görüşmesi için gitti iddiası

Olympiakos'ta da henüz istenilen seviyeye gelemeyen Emre Mor, corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada Atina'dan ayrılıp ailesinin yaşadığı Danimarka'ya gidince İspanyol basınının diline düştü. İspanyollar, Emre Mor'un transfer görüşmesi yapmak için Danimarka'ya gittiğini yazarken, genç yıldız bu iddialara tepki gösterdi.

''Ailemle olmak için Danimarka'dayım''

Olympiakos'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Emre Mor, "Transfer iddiaları için küçük bir mesaj; içinde olduğumuz bu zor zamanda ailemle olmak için Danimarka'dayım. Bunun gelecekte olabilecek bir transferle alakası yok. Olympiakos oyuncusuyum ve mutluyum. Başarılı olacağıma da eminim" ifadelerini kullandı.

Yabancı futbolculara izin verdi

27 Nisan tarihine kadar seyahat kısıtlaması olan Yunanistan'da Olympiakos, yabancı oyunculara özel uçaklarla ülkeden ayrılma izni verdi ve Emre Mor'un da aralarında olduğu oyuncular ülkeden ayrıldı.