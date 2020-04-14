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Konya'da bir ayda 12 hırsızlık yaptı sonunda yakalandı

KONYA'da son bir ayda hırsızlık olayları artması sonrası çalışma başlatan ekipler, zanlının bir ay içinde 12 hırsızlık suçuna karışan Samet Durdu olduğunu belirledi. Polisten daha fazla kaçamayan Durdu, yakalanınca suçunu itiraf etti.

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Konya'da son bir ay içinde 12 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Samet Durdu (20), tutuklandı.

"Bisiklet, motosiklet, jeneratör ve dahası.."

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bisiklet, motosiklet, çapa motoru, jeneratör gibi hırsızlık olaylarını gerçekleştiren, bir kültür yardımlaşma derneğindeki oyun makinesini kırarak, içerisinde bulunan 500 lirayı da çalan şüphelinin, poliste 11 suç kaydı ve hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Samet Durdu olduğu tespit edildi.

Mahkemede tutuklandı

Samet Durdu, yapılan çalışmayla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Durdu'nun çaldığı malzemelerden bazıları da bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hakkında 12 farklı hırsızlık olayından işlem yapılan Durdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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