Lucas Podolski: Bu sezon sahada bitmeli

Antalyaspor'da forma giyen Lucas Podolski koronavirüs pandemisi ile ilgili konuştu. Podolski, Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesi konusunda da görüşünü dile getirdi.

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Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lucas Podolski futbolu da sarsan koronavirüs ile ilgi açıklamalarda bulundu.

Lucas Podolski'nin açıklamasındaki başlıklar şöyle:

Virüs sebebiyle yaşadıklarımız bir korku filmi gibi. 2020’ye geldik ve böyle bir durumla karşılaşmak kesinlikle berbat bir şey. Birçok yer kapalı durumda ve bu herkes için son derece zor bir durum. İnsanların çoğu ne olduğunu hala anlamış değil. Her şey çok zor olsa da bununla başa çıkmak ve kurallara uymak zorundayız. Ben doktor ya da uzman değilim ama

sakin olmalıyız. Haftalar geçtikçe, sosyal mesafeyi koruduğumuz sürece bu salgın azalacak ve bitecek.

"Şartların daha iyi olmasını beklemek lazım"

UEFA ya da FIFA’yı, maçların devam etmesi adına verdikleri çabadan dolayı sorgulamamak gerek. UEFA, zaten net bir tarih ortaya koymuyor. Şartların daha iyi olmasını beklememiz lazım. Maçlar seyircisiz de oynanabilir. Taraftarlar önünde oynamayı çok seven biri olarak, onlarsız futbol gerçekten tat vermez ama bir yandan işimizi yapmalıyız. Ben

federasyon başkanı değilim, futbolun kaderini onlar belirleyecek ve ‘Oynayın’ derlerse, hazır olacağız.

"Trabzonspor şampiyon ilan edilirse.."

Bu sezon Süper Lig’de lider Trabzonspor şampiyon ilan edilirse, bu normal bir şampiyonluk duygusunu ne oyuncularda, ne taraftarlarda yaşatmaz. Aradan yıllar geçince bu başarınız, başka bir nedene bağlanarak hatırlanır. Sonuç olarak ligde 8 hafta kaldı ve bu sezonun saha içinde bitmesi en doğrusu.