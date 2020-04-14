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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu korkunç

Demirören Haber Ajansı

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 119 bin 718’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 925 bin 571’e yükselirken; 452 bin 178 kişi de tedavi edildi.

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Koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 17 bin 756’ya yükselirken; vaka sayısı da 170 bin 99’a çıktı.

İran'da ölü sayısı 4 bin 585’e yükseldi
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 585’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 73 bin 303’e çıktığını açıkladı.

ABD’de vaka sayısı 587 bin 173
ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 587 bin 173 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 644 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 2 milyon 943 bin 955 test yapıldığı bildirildi.

Orta Avrupa’da vaka ve ölü sayılarında yükseliş
Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 159 bin 516 olurken, 20 bin 465 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 130 bin 72’ye çıkarken; 3 bin 194 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 136 bin 779 kişide virüs tespit edildiği ve 14 bin 967 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 329’a yükselirken, hasta sayısı 88 bin 621 oldu.

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