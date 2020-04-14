BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Haydar Baş'la birlikte ailesinden 8 kişi koronavirüse yakalanmıştı.

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Salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından ailesiyle birlikte İstanbul'dan Trabzon'a gidip orada kendini köyünde karantinaya alan BTP Genel Başkanı ve tarikat lideri Prof. Dr. Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinden 8 kişi daha koronavirüse yakalanan 8 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Dün akşam "iyileşiyor" denildi, sabah vefat etti

Bir hafta önce Trabzon'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi ve tarikat lideri Haydar Baş’ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde acı haber geldi.

Doktorların çabası yeterli olmadı

Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılmadı. Haydar Baş’ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat’a götürüldü.

Ailesinden 8 kişi daha koronavirüs, köyü karantinada

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı duyurulmuştu. O karantinanın nedeninin Haydar Baş olduğu ortaya çıkmıştı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.