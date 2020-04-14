Eda Ece Yasak Elma'dan ayrıldı mı Eda Ece kimdir yaşı kaç?

FOX ekranlarının entrikası bol yerli Dallas dizisi Yasak Elma koronavirüs nedeniyle ekran serüvenine zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Dizinin Yıldız'ı Eda Ece'den ise takipçilerini şok eden bir ayrılık kararı geldi.

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3 sezondur FOX ekranlarında pazartesi günü yayınlanan Yasak Elma her bölümü ile sosyal medyanın konusu olmayı başardı. Entrikanın dozunun hiç düşmediği dizi ekranlara zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Dizi ekranda yok fakat oyuncular seyircilerin yakın tabikinde. Özellikle Eda Ece..

Dizide iş adamı Halit Argun'un 3. eşi Yıldız karakterine hayat veren güzel oyuncu Eda Ece, özellikle 3. sezonda performansını iyice arttırdı ve seyircinin gönlünü kazanmayı başardı. Sempatik ve komik bir karaktere dönüşen Yıldız'ın son halini seyirci çok sevdi.

Sosyal medyanın da sık sık konuştuğu isimlerden biri olan Eda Ece'yi 2 milyon 800 kişi takip ediyor. Haliyle sempatik oyuncu Eda Ece'nin her paylaşımı olay oluyor binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alıyor.

İnstagram hesabında sık sık paylaşımları yapan Eda Ece aldığı kararı takipçilerine duyurdu. Koronavirüs nedeniyle hepimizin evde kaldığı şu günlerde Eda Ece çok konuşulacak bir karar verdi ve sosyal medya hesabını kapattı.

Dijital detox görseliyle 'Görüşmek Üzere' yazan Eda Ece bu paylaşımını yoruma kapattı. Eda Ece'nin bu ani kararı hayranlarını ve takipçilerini üzdü.

Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekleyenleri üzecek bir açıklama bugün sosyal medyanın konusu oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 hafta önce seti kapanan dizinin yeni bölümleri gelecek sezon çekilmeye başlayacak.

Dizi normal şartlarda mayıs ayının son haftası sezon finali yapmayı planlıyordu. Koronavirüs nedeniyle dizinin sessiz sedasız final kararı aldığı da medya kulislerinde dolaşan bir başka iddia.

Peki Yıldız karakteri ile gönülleri kazanan Eda Ece kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.T am adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi’ni bitirdi.

Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan güzel oyuncu lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı.

Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı. Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menaker Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu televizyon dünyasına adım atmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında “Pis Yedili” adlı dizide Cimbom karakterini canlandıran Eda Ece aynı dizide Ayşegül Aldinç, Turan Özdemir, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babür ile birlikte oynadı.

2013 yılında “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı.

Eda Ece ayrıca 2013 yılında “Kızım İçin” adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve İnci Türkay ile birlikte yer aldı.

2015 yılında başrollerinde Berk Oktay ve Seren Şirince’nin rol aldığı “İlişki Durumu: Karışık” adlı dizide Ceren rolüne hayat verdi.

Sonrasında ardı ardına dizi ve filmlerde rol alan Eda Ece, son hâlâ başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Kıvanç Kasabalı, Sinan Eroğlu, Tuğçe Koçak, Nilgün Türksever, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar'ın paylaştıkları Yasak Elma isimli dizide rol alıyor.