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Bursa'da otomobil çalan 6 kişi koronavirüs dezenfektesi yaparken yakalandı

BURSA'da otomobilin anahtarını kontakta bırakıp bir dükkana giren Mustafa T. döndüğünde aracının yerinde yeller estiğini görüp polise haber verdi. Otomobili çalan 6 kişi trajikomik bir şekilde, koronavirüse karşı çalıntı aracı dezenfekte ederken yakalandı.

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Bursa'da dün gece saatlerinde, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde otomobil hırsızlığı meydana geldi.

6 kişi bir otomobil çaldı

Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki iş yerine gelen Mustafa T., 16 Y 7524 plakalı hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Mustafa T., kontak anahtarını da araçta takılı bıraktı. Bu sırada anahtarı fark eden Oğuzhan G. ve beraberindeki 5 kişi, binip, çalıştırdıkları aracı çaldı.

Döndüğünde aracını yerinde göremeyen Mustafa T., hırsızlık olayını hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğunu belirledi.

Koronavirüs nedeniyle dezenfekte yaptılar

Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri 2 saat içinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde aracı yıkarken, yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi, koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söyledi. Hafif ticari araç, Mustafa T.'ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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