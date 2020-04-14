Kars'ta down sendromlu genç polislik hayalini yaşadı

KARS'ta en büyük hayali polis olmak olan down sendromlu Muhammet Özdemir'in (21), bu güzel hayali polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Polis kıyafetleri giyip, ekip otosuyla devriye atan Özdemir'in mutluluğu gözlerinden okundu.

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Kars kent merkezinde oturan down sendromlu Muhammet Özdemir'in ailesi, 155'i arayıp, oğullarının en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motorize polis kıyafetleriyle ailenin evine sürpriz bir ziyarette bulundu.

Devriye gezip 'Evde kal' anonsu yaptı

Kapıyı açınca polisleri karşısında gören Muhammet Özdemir, hem şaşırdı, hem de büyük sevinç yaşadı. Bir süre polisleri hayranlıkla izleyen Muhammet’e polis kıyafeti giydirilerek hayali gerçekleştirildi. Muhammet, daha sonra ekiple birlikte devriyeye çıktı. Polis otosunda anons yapan Muhammet Özdemir, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Devriyeden sonra evine bırakılan Muhammet Özdemir, mahalleli ve ailesi tarafından pasta ve alkışlarla karşılandı. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar evlerinin pencerelerinden Muhammet'i alkışlayarak destek verdi.

Bir günlüğüne de olsa polis olmanın mutluluğunu yaşayan Muhammet, polislerle birlikte pastanın mumlarını üfledi.