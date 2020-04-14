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Al Hilal'den Radamel Falcao'ya dudak uçuklatan teklif

Arap basınına göre Al Hilal, Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya 2 kat maaş önerdi.

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Galatasaray’ın en çok kazanan oyuncusu olan Radamel Falcao’yla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan’ın Al-Marsd gazetesi Al Hilal’ın Gomis’in yerine 4 forvet oyuncusu belirlediğini yazdı. Bu isimler arasında Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu’nun favorisinin ise Falcao olduğu iddia edildi. Al Hilal’ın Falcao için büyük bir parayı gözden çıkarttığı belirtildi.

10 milyon euro maaş önerildi
Akşam'da yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı Yönetim’in de olası bir teklife sıcak bakacağı vurgulandı. Suudi Arabistan basınından “hamrinnews.net” sitesi, Falcao’nun 1.5 milyon dolarlık maaş kesintisinden memnun olmadığı ve Al Hilal’in kendisine yıllık 10 milyon euro maaş önerdiğini yazdı. Bu cazip teklifin ardından Kolombiyalı forvetin kafasının fazlasıyla karıştığı ve ligler başladıktan sonra durumun netleşeceği kaydedildi.

Ailesi Türkiye'de mutlu
Kolombiya basını da Al Hilal haberlerine yer verdi. “diariodelcauca” sitesi, “Falcao için ısrar ediyorlar! Al Hilal onu milyonlarca dolarlık maaşla ikna etmeye çalışacak. Türkler’in lehine olan nokta, Kolombiyalı ve ailesinin ülkede rahat olması. Halk onlara büyük sevgi gösteriyor ve İstanbul’un tadını çıkarıyorlar. Bu yüzden Falcao, kariyerine Galatasaray forması altında devam edebilir” yorumunda bulundu.

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