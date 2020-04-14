Ayşe Baş kaç yaşında Haydar Baş'ın eşi ne iş yapıyor?

Bağımsız Türkiye Partisi'nin Başkanı Haydar Baş 73 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinden 8 kişinin de karantinada olduğu Haydar Baş'ın eşi ve çocukları merak konusu oldu. Trabzon'da hayatını kaybeden Haydar Baş'ın eşi Ayşe Baş ile 7 çocuğu da koronavirüse yakalandı. Peki Ayşe Baş ve çocukları kimdir?

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BTP'nin Genel Başkanı Haydar Baş Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinden 8 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü Haydar Baş'ın eşi ve çocukları da merak konusu oldu. Haydar Baş'ın resmi kaynaklara göre Ayşe Baş adında bir eşi var. Haydar Baş'ın 7 tane de çocuğu bulunuyor.

Haydar Baş'ın çocukları; Hayri Baş, Mehmet Emin Baş, Melek Baş, Hüseyin Baş, Ahmet Hamza Baş, Osman Baş, Hasan Baş

Dün akşam "iyileşiyor" denildi, sabah vefat etti

Bir hafta önce Trabzon'daki özel bir hastanede tedavi altına alınan Haydar Baş, koronavirüs testi pozitif çıkınca dün Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 73 yaşındaki siyasetçi ve tarikat lideri Haydar Baş’ın dün akşam durumu iyiye gittiği açıklanırken bu sabah saatlerinde acı haber geldi.

Doktorların çabası yeterli olmadı

Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahelesine rağmen kurtarılmadı. Haydar Baş’ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze ekipleri tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat’a götürüldü.

Ailesinden 8 kişi daha koronavirüs, köyü karantinada

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı duyurulmuştu. O karantinanın nedeninin Haydar Baş olduğu ortaya çıkmıştı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da, Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

HAYDAR BAŞ KİMDİR: Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

-Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

-Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

-İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

-BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

-Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

-Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.

-Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.