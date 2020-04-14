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Bakan Mustafa Varank 'güzel haber var' deyip açıkladı

Anadolu Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek." açıklamasında bulundu.

500 milyon liralık ilave yatırım

Varank, "Bosch, Bursa'daki yatırımına 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak." dedi.

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