HABER /  GALATASARAY
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Fatih Terim'in zam yapılsın dediği tek isim Ömer Bayram

Galatasaray yönetimi, birçok futbolcusundan maaş konusunda fedakarlık beklerken Fatih Terim'in talimatı sonrası Ömer Bayram'a zam yapma yapma kararı aldı.

Abone ol

80 milyon Euro'yu bulan Galatasaray Futbol A Takım bütçesi, yeni sezonda 50 milyon Euro seviyesine çekilecek. Yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan ve sözleşmesi bitecek oyuncuların çoğuna veda edecek sarı-kırmızılı kulüpte sadece 1 ismin ücretinde iyileştirmeye gidilecek: Ömer Bayram!

5 milyon TL'ye yükselecek
Sabah'ın haberine göre; geride kalan sezonda 10'u Süper Lig olmak üzere 32 resmi maçta 13 asiste imza atan Ömer'in bu başarısına yönetim kayıtsız kalmadı ve bir yıl sonra bitecek sözleşmesinin uzatılması kararı alındı. 400 bin Euro garanti ücret ile ilk 11'in en az kazanan ismi Ömer'e zam da yolda. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki oyuncunun ücreti TL'ye çevrilecek ancak yüzde 50'ye yakın zamla 5 milyon TL'ye yükselecek.

Milli Takım'a çağrılan tek isim
Sol bek olarak geldiği Galatasaray'da 8 numaradaki performansıyla sivrilen Ömer Bayram, A Milli Takım'a düzenli çağrılan tek yerli oyuncu durumunda.

Az para kazananlar
ADEM BÜYÜK 500 bin Euro

ÖMER BAYRAM 400 bin Euro

OKAN KOCUK 350 bin Euro

EMRE TAŞDEMİR 300 bin Euro

TAYLAN ANTALYALI 275 bin Euro

JESSE SEKİDİKA 125 bin Euro (yarım sezon)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank 'güzel haber var' deyip açıkladı
Karantinadaki kişi sayısıyla ilgili son durum! Bakan Kasapoğlu açıkladı
Novotel 8 doktoru otelden attı! Tepki yağınca Novotel'den açıklama geldi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Milletin Süleyman Soylu'ya mesajı! Hilal Kaplan'dan dikkat çeken yazı
Elazığ ve Malatya'ya yapılan 24 binden fazla konut ne zaman bitecek? Bakan Kurum açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Korona sonrası Mesut Özil'e maaş darbesi
Bilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfetti tam 45 metre
Kars'ta down sendromlu genç polislik hayalini yaşadı
Ayşe Baş kaç yaşında Haydar Baş'ın eşi ne iş yapıyor?
Bakan Selçuk: Huzurevlerine 64 milyon lira ödenek gönderdik
Mitomani nedir mitamoni hastalığı nedenleri kimlerde görülür?
Yorumlar