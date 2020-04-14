Fatih Terim'in zam yapılsın dediği tek isim Ömer Bayram

Galatasaray yönetimi, birçok futbolcusundan maaş konusunda fedakarlık beklerken Fatih Terim'in talimatı sonrası Ömer Bayram'a zam yapma yapma kararı aldı.

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80 milyon Euro'yu bulan Galatasaray Futbol A Takım bütçesi, yeni sezonda 50 milyon Euro seviyesine çekilecek. Yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan ve sözleşmesi bitecek oyuncuların çoğuna veda edecek sarı-kırmızılı kulüpte sadece 1 ismin ücretinde iyileştirmeye gidilecek: Ömer Bayram!

5 milyon TL'ye yükselecek

Sabah'ın haberine göre; geride kalan sezonda 10'u Süper Lig olmak üzere 32 resmi maçta 13 asiste imza atan Ömer'in bu başarısına yönetim kayıtsız kalmadı ve bir yıl sonra bitecek sözleşmesinin uzatılması kararı alındı. 400 bin Euro garanti ücret ile ilk 11'in en az kazanan ismi Ömer'e zam da yolda. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki oyuncunun ücreti TL'ye çevrilecek ancak yüzde 50'ye yakın zamla 5 milyon TL'ye yükselecek.

Milli Takım'a çağrılan tek isim

Sol bek olarak geldiği Galatasaray'da 8 numaradaki performansıyla sivrilen Ömer Bayram, A Milli Takım'a düzenli çağrılan tek yerli oyuncu durumunda.

Az para kazananlar

ADEM BÜYÜK 500 bin Euro

ÖMER BAYRAM 400 bin Euro

OKAN KOCUK 350 bin Euro

EMRE TAŞDEMİR 300 bin Euro

TAYLAN ANTALYALI 275 bin Euro

JESSE SEKİDİKA 125 bin Euro (yarım sezon)