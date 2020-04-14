Dünya coronavirüs vaka sıralaması! Bilim Kurulu saat 17.30'da toplanıyor

TÜRKİYE koronovirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Saat 19.00'da Bakan Fahrettin Koca son corona vakalarını açıklayacak.

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Corona virüsü salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken, salgınla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00’da kameraların karşısına geçecek. Bakan Koca’nın, corona virüsü salgınındaki son rakamları açıklayacak.

Türkiye'deki koronavirüs rakamları

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 35 gün geçti. Dün 98 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1296’ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 410 bin 556, toplam vaka sayısını 61 bin 49 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1786 entübe hasta sayısı 1063, iyileşen vaka sayısı ise 3957 oldu.

Dünyada koronavirüs vaka sıralaması

