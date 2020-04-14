HABER /  YEREL
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Kadıköy'de minibüslerde sosyal mesafe denetimi

Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY'de trafik ekipleri tarafından minibüslerde sosyal mesafe denetimi yapıldı. Sosyal mesafe kuralına ve diğer kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler cep telefonu ile konuşan bir sürücüye ceza kesti.

Abone ol

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Kadıköy'de minibüslerde denetim yaptı. Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi. Sivil ekipler sürücülerin ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Minibüs sürücüsü Serkan Çelik "Yolcuların sağlığı açısından sosyal mesafe kuralına uymak için koltukların üzerine karton koyduk. Yanına kimse oturmasın diye. Maskesiz yolcu da almıyoruz" dedi. Başka bir sürücü de, "Kurallara uyuyoruz. 8 kişiden fazla yolcu almıyoruz. Ekiplerin sürekli denetimi devam ediyor" diye konuştu.

Denetimler sırasında cep telefonu ile konuşan bir sürücüye cezai işlem uygulandı. Ekiplerin farklı noktalarda denetimleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank 'güzel haber var' deyip açıkladı
Karantinadaki kişi sayısıyla ilgili son durum! Bakan Kasapoğlu açıkladı
Novotel 8 doktoru otelden attı! Tepki yağınca Novotel'den açıklama geldi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Milletin Süleyman Soylu'ya mesajı! Hilal Kaplan'dan dikkat çeken yazı
Elazığ ve Malatya'ya yapılan 24 binden fazla konut ne zaman bitecek? Bakan Kurum açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'in zam yapılsın dediği tek isim Ömer Bayram
Korona sonrası Mesut Özil'e maaş darbesi
Bilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfetti tam 45 metre
Kars'ta down sendromlu genç polislik hayalini yaşadı
Ayşe Baş kaç yaşında Haydar Baş'ın eşi ne iş yapıyor?
Mitomani nedir mitamoni hastalığı nedenleri kimlerde görülür?
Yorumlar