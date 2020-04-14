Getir'in kuryesinin bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar internetten alışverişe yüklendi. Bu süreçte yoğun mesai yapan sektörlerden biri de kargo ve kurye şirketleri oldu. Ünlü kurye şirketi çalışanının bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Getir firmasında çalışan kurye personelinin siparişi teslim ettikten sonra çekildiği iddia edilen görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Kurye personelinin 15 dakika fotoğraftaki gibi dinlediğini ileri süren "HuniliTheNaylon" isimli Twitter kullanıcısı paylaştığı fotoğrafa "Şekerleme yapmayı başardı mı, azıcık da olsa dinlenebildi mi bilmiyorum. Ama perişan olduğu kesin. Belli ki patronlar daha fazla elemanla iş yükünü dağıtmayacak, bariz biz şipariş verirken insaflı olalım" notunu düştü.

Beğeni yağan görüntüye Getir'in kurucusu Nazım Salur, yanıt verdi. Salur, "Bu arkadaş yorgun da olabilir başka bir derdi de olabilir. 1 buçuk gündür tatildik. Bugün başladık. Saat ve yer söyleyerek DM'den yardımcı olursanız kendisini gerçekten dinledirerek veya derdi varsa destek olarak yardımcı olmak isteriz" ifadelerini kullandı.