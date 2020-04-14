HABER /  GÜNCEL
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Getir'in kuryesinin bu görüntüsü sosyal medyayı salladı

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlar internetten alışverişe yüklendi. Bu süreçte yoğun mesai yapan sektörlerden biri de kargo ve kurye şirketleri oldu. Ünlü kurye şirketi çalışanının bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

Abone ol

Getir firmasında çalışan kurye personelinin siparişi teslim ettikten sonra çekildiği iddia edilen görüntüsü  sosyal medyada çok konuşuldu.

Kurye personelinin 15 dakika fotoğraftaki gibi dinlediğini ileri süren "HuniliTheNaylon" isimli Twitter kullanıcısı paylaştığı fotoğrafa "Şekerleme yapmayı başardı mı, azıcık da olsa dinlenebildi mi bilmiyorum. Ama perişan olduğu kesin. Belli ki patronlar daha fazla elemanla iş yükünü dağıtmayacak, bariz biz şipariş verirken insaflı olalım" notunu düştü. 

Beğeni yağan görüntüye Getir'in kurucusu Nazım Salur, yanıt verdi. Salur, "Bu arkadaş yorgun da olabilir başka bir derdi de olabilir. 1 buçuk gündür tatildik. Bugün başladık. Saat ve yer söyleyerek DM'den yardımcı olursanız kendisini gerçekten dinledirerek veya derdi varsa destek olarak yardımcı olmak isteriz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap'tan çarpıcı sözler! Korona toplumun yüzde 60'ına bulaşacak
AK Parti'den koronavirüse karşı 15 maddelik tedbir paketi! Mehmet Muş açıkladı
Dolarda koronavirüs etkisi! Analistlerden kritik uyarılar
Diyanet açıkladı koronavirüs nedeniyle Ramazan'da oruç tutulmayacak mı?
Bakan Mustafa Varank 'güzel haber var' deyip açıkladı
Karantinadaki kişi sayısıyla ilgili son durum! Bakan Kasapoğlu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Çernobil nerede Çernobil patlası ne demek son durum
Avcılar'da yasak olmasına rağmen atık toplayan genç cezadan nasibini aldı
Kuveyt'ten ülkeye getirilen Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar
14 yaşındaki çocuk tecavüzcüsüyle evlenirse suç olmayacak! Bu olabilir mi?
Çernobil yangını nedir çernobil patlaması nerede oldu?
Mitomani nedir mitamoni hastalığı nedenleri kimlerde görülür?
Yorumlar