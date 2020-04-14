Avcılar'da yasak olmasına rağmen atık toplayan genç cezadan nasibini aldı

İSTANBUL Avcılar'da ehliyeti,kaskı olmadığı halde motosikletle atık karton toplayan Suriye uyruklu bir kişi önce zabıta ekiplerinin denetimine takıldı ardından haber verilmesiyle gelen polis ekipleri tarafından 3 bin 833 lira para cezası kesildi.

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Avcılar Belediyesi zabıta memurları, Ambarlı Meydan’daki çöp konteynerinden atık kartonları toplayan Suriyeli Munir Hac Huseyin’i durdurdu.

Trafik ekiplerine haber verildi

Huseyin’in koronavirüs ile mücadele kapsamında çöp konteynerlerinden atık kartonları topladığını, bunu motosikleti ile çektiğini göz önüne alan zabıta, cezai işlem uygulanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü trafik ekibini çağırdı.

Hiçbir önlemi yoktu cezai işlem yapıldı

Gelen polisler, 21 yaşındaki Huseyin’in ehliyetsiz olduğunu, kasksız ve plakasız motosiklet kullandığını göz önüne alarak toplam 3 bin 833 TL ceza kesti. Çöpten toplanan kartonlarla birlikte motosiklet çağrılan çekici götürülerek yediemine teslim edildi.

Belediye zabıta memuru Hamdi Temizkan, “Ülkemizde de etkili olan Koronavirüs nedeniyle çekçek ile atık kağıt toplanması yasak. El ile çekilen çekçek olsa biz el koyacaktık. Ancak bu motosikletle yapıldığı için trafik ekibini çağırdık. Cezai işlemi onlar uyguluyor” dedi.