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Koronavirüsün su ve atık sulardaki varlığı araştırılacak! Bakan Pakdemirli açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüsün (Covid-19) su ve atık sulardaki varlığının araştırılacağını ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüsün dağılımına ilişkin detaylı bilgi edinmek ve olası erken uyarı sistemini geliştirmek amacıyla Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı tarafından çalışma yapılacağını açıkladı.

24 saatlik kompozit atık su numuneleri alınacak

Bakan Pakdemirli, bu çerçevede, Covid-19'un su ve atık sulardaki varlığının araştırılması için Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinasyonunda Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi ve Moleküler Biyolog Dr. Halil Kurt danışmanlığında, Türkiye çapındaki atık su arıtma tesisleri giriş ve çıkışlarında 24 saatlik kompozit atık su numuneleri alınacağı bilgisini verdi. 

Kantitatif PCR (qPCR) analizleri

Pakdemirli, şunları kaydetti: Numune alma çalışmalarına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de katkı sağlayacak. Alınan numunelerin Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında kantitatif PCR (qPCR) analizleri ile Covid-19 miktar tayinleri yapılacak.

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