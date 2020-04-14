Ege Üniversitesi Kovid-19 aşı çalışmasında heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre dünyada koronavirüs aşısı için 50'den fazla merkezin aşı çalışmalarına başladığını hatırlatan Döşkaya, "Aslında Türkiye'de yapılan çalışmalar da onlarla benzer aşamada. Bunların 5'i klinik safhaya yani ilk insan deneylerine başladı. Diğerleri ise hayvan deneylerine hazırlanıyor." dedi. Kovid-19'un, SARS ve MERS'e göre genetik yapısının değiştiğine dikkati çeken Döşkaya, bu nedenle virüsün, hücrelerin yapısını bozma gücü olarak da tanımlanan patojenliğinin arttığını ifade etti.