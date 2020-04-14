Galatasaray istedi Fenerbahçe Alparslan Öztürk'ü bitirdi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı.

Abone ol

Süper Lig'de Göztepe forması altında gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk, "İleriye dönük planlarım var. Artık büyük kulüplerde oynamak istiyorum, sonra hedefim Avrupa" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe ile el sıkıştı

26 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Alparslan'ın transferi için kulübünden kolaylık istediği de iddialar arasında.

İki bölgede görev yapabiliyor

Stoper ve ön liberoda görev yapabilen Alpaslan Öztürk, bu sezon 18 maçta forma giyerken 3 gol atma başarısını gösterdi.





Tek talibi Fener değildi

Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in de Alpaslan'la ilgilendiği ancak yıldız futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belirtildi. Alpaslan Öztürk, 2018'de Elazığ'dan Göztepe'ye transfer olmuştu.