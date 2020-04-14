HABER /  FENERBAHÇE
ADV Sevdikleriniz ve ihtiyaç sahipleri için Şok kart alabilirsiniz

Galatasaray istedi Fenerbahçe Alparslan Öztürk'ü bitirdi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı.

Abone ol

Süper Lig'de Göztepe forması altında gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk, "İleriye dönük planlarım var. Artık büyük kulüplerde oynamak istiyorum, sonra hedefim Avrupa" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe ile el sıkıştı
26 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Alparslan'ın transferi için kulübünden kolaylık istediği de iddialar arasında.

İki bölgede görev yapabiliyor
Stoper ve ön liberoda görev yapabilen Alpaslan Öztürk, bu sezon 18 maçta forma giyerken 3 gol atma başarısını gösterdi.



Tek talibi Fener değildi
Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in de Alpaslan'la ilgilendiği ancak yıldız futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belirtildi. Alpaslan Öztürk, 2018'de Elazığ'dan Göztepe'ye transfer olmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
BTP Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti
Milletin Süleyman Soylu'ya mesajı! Hilal Kaplan'dan dikkat çeken yazı
Elazığ ve Malatya'ya yapılan 24 binden fazla konut ne zaman bitecek? Bakan Kurum açıkladı
Acun Ilıcalı isyan etti: Hayatımda gördüğüm en aptalca şey
Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi
Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu! Hande Fırat'ın iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan başlangıç bitiş tarihi 2020 ilk oruç ne zaman?
Konya'da bir ayda 12 hırsızlık yaptı sonunda yakalandı
Korona sonrası Mesut Özil'a maaş darbesi
Altay Bayındır'dan takım arkadaşlarına eleştiri
Eda Ece Yasak Elma'dan ayrıldı mı Eda Ece kimdir yaşı kaç?
Haydar Baş çocukları kaç tane Haydar Baş çocukları kimdir?
Yorumlar