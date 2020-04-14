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Beşiktaş'a Vagner Love darbesi!

Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love'un bonservisinin bir kısmını hala ödemeyen Beşiktaş'ı mahkemeye verdi.

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Ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş'a bir darbe de Alanyaspor'dan geldi. Akdeniz kulübü 2 sezon önce 3 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen Vagner Love için Beşiktaş'tan 400 bin Euro tazminat alacak.

Beşiktaş'ın Avrupa Kupası gelirlerine el koydurdu
Yönetim, Brezilyalı oyuncu için kalan 712 bin Euro'yu ödeyemeyince mahkemeye başvuran Alanyaspor Beşiktaş'ın Avrupa Kupası gelirlerine el koydurdu.

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