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PKK'nın Kulp'taki kalleş saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR Kulp'ta ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden, biri tutuklandı.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lı teröristlerin, el yapımı patlayıcıyla düzenlediği hain saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonrası başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 7 kişiyi gözaltına almıştı.

5 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı 

Gözaltına alınan zanlılardan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 5 kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.

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