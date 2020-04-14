PKK'nın Kulp'taki kalleş saldırısına ilişkin 1 kişi tutuklandı
DİYARBAKIR Kulp'ta ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden, biri tutuklandı.Abone ol
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK'lı teröristlerin, el yapımı patlayıcıyla düzenlediği hain saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırı sonrası başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 7 kişiyi gözaltına almıştı.
5 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan zanlılardan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 5 kişinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.