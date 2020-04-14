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Antalya'da babası uyuşturucu almasına izin vermedi bıçaklayıp ölüme terk etti

ANTALYA'da arkadaşını arayıp uyuşturucu almak isteyen Cengiz B. (25), babası Sinan B.'nin (60) izin vermemesi üzerine kendisini bu günlere getiren babasıyla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce babasını bıçaklayarak olay yerinden kaçan Cengiz B. polis tarafından her yerde aranıyor.

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Antalya'da saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında akılların alamadığı bir olay meydana geldi.

"Babasını hem bıçakladı hem de.."

Uyuşturucu almak için bir arkadaşı ile görüşen Cengiz B. ile babası Sinan B. arasında tartışma çıktı. Sinan B., oğluna izin vermeyince tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Cengiz B., babasını sol karın boşluğundan bıçakla yaralayıp kaçtı.

Oğlu ölüme terk etti kendi çabasıyla kurtuldu

Kanlar içinde kalan Sinan B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sinan B., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Polis, Cengiz B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

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